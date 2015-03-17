По данным следствия, сотрудница одной из организаций дважды получала незаконное денежное вознаграждение.

В Магадане выявили факты взяточничества при оформлении документов на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 52-летняя сотрудница одной из организаций дважды получала незаконное денежное вознаграждение от граждан, обратившихся к ней за предоставлением услуг по оформлению документов. Так, в одном случае предпринимательница передала злоумышленнице через посредницу 200 тысяч рублей взамен на составление технической документации с нарушениями требований закона. Полиция задержала подозреваемых. Им уже предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае задержали подозреваемых в незаконном обороте водных биологических ресурсов.

Видео: УМВД по Магаданской области