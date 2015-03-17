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Вчера, 10:14
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В Хабаровском крае задержали подозреваемых в незаконном обороте водных биологических ресурсов

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В ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли более 250 килограммов черной икры, а также рыба семейства осетровых.

В Хабаровском крае задержали подозреваемых в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, полиция остановила иномарку, внутри которой находились двое жителей региона. В ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли более 250 килограммов черной икры, а также рыба семейства осетровых. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали афериста, похитившего под предлогом продажи золота свыше 8 млн рублей.

Видео: МВД России

Теги: водные ресурсы, задержание, незаконный оборот, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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