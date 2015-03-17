Похищенные деньги вернут потерпевшему.

В Москве задержали афериста, похитившего под предлогом продажи золота свыше 8 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД-МЕДИА".

По предварительным данным, 38-летний житель столицы вместе со своим знакомым приехал в один из банков для приобретения золота. Он оставил сумку с наличными товарищу, а сам ненадолго отлучился на улицу. В это время к приятелю подошел неизвестный и забрал рюкзак с деньгами, попросив ожидать совершения сделки в помещении. После чего злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенные деньги вернут потерпевшему. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали подозреваемых в мошеннических действиях под видом оказания медицинских услуг.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА