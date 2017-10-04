Жителей петербургских коммуналок хотят переселять в наемные дома

Сегодня в ЗакСе голосовали за законопроект о замене коммерческого найма социальным, а также о переселении жителей коммуналок в наемные дома.

В городском парламенте Петербурга в первом чтении рассматривали законопроект о замене коммерческого найма на социальный при расселении коммунальных квартир. Кроме того, документ предполагает переселение жителей коммуналок в так называемые наемные дома.

По проекту проживающих в коммуналках людей будут принимать на учет в целях предоставления жилых помещений в наёмных домах. При этом не будет учитываться общая площадь занимаемых жилых помещений в коммунальной квартире. Однако на учет принимают только граждан, не имеющих другого жилья.

Документ отменит предоставление помещений по договорам коммерческого найма. Но действующие документы можно будет продлевать. Также жильцам предоставят возможность выкупа квартиры с рассрочкой на пять лет.

Во время обсуждения этого законопроекта в ЗакСе произошел инцидент. Ранее Piter.tv сообщал, что депутаты обвинили чиновницу Смольного в занижении числа петербургских коммуналок.