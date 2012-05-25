Жителям Петербурга напомнили о приближении срока уплаты имущественных налогов

Оплатить налог необходимо до 1 декабря 2023 года.

Управление ФНС России по Петербургу напомнило горожанам о том, что срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря – приближается. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Тем, кто платит налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги, необходимо изучить соответствующее налоговое уведомление – документ, который органы направляют налогоплательщикам. В 2023 году он содержит информацию о налогах за 2022-й: транспортном, земельном, на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).

Подробнее об уплате имущественных налогов можно узнать на сайте ФНС.

Ранее на Piter.TV: Смольный решил не увеличивать ставку налога на имущество организаций в 2024 году.

Фото: Piter.TV