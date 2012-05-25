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Смольный решил не увеличивать ставку налога на имущество организаций в 2024 году
Сегодня, 19:28
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Смольный решил не увеличивать ставку налога на имущество организаций в 2024 году

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Мера связана с переоценкой кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости.

В 2024 году ставка налога на имущество организаций останется на прежнем уровне в Петербурге – 1,5%. Соответствующий проект постановления о внесении изменений в отдельные законы рассмотрел губернатор Александр Беглов на рабочем совещании. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера связана с переоценкой кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости, которую введут с 1 января. 

Кроме того, предприниматели смогут уменьшать сумму налога, если из-за новой кадастровой стоимости она выросла более чем на 20% по сравнению с текущим годом.

Вводимые меры позволят поддержать справедливый уровень налоговой нагрузки. Это даст возможность сохранить благоприятный инвестиционный климат. Предприятия смогут вкладывать дополнительные средства в развитие производства и создание рабочих мест.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в бюджет Петербурга поступило 825 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, налог на имущество
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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