Смольный решил не увеличивать ставку налога на имущество организаций в 2024 году

Мера связана с переоценкой кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости.

В 2024 году ставка налога на имущество организаций останется на прежнем уровне в Петербурге – 1,5%. Соответствующий проект постановления о внесении изменений в отдельные законы рассмотрел губернатор Александр Беглов на рабочем совещании. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера связана с переоценкой кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости, которую введут с 1 января.

Кроме того, предприниматели смогут уменьшать сумму налога, если из-за новой кадастровой стоимости она выросла более чем на 20% по сравнению с текущим годом.

Вводимые меры позволят поддержать справедливый уровень налоговой нагрузки. Это даст возможность сохранить благоприятный инвестиционный климат. Предприятия смогут вкладывать дополнительные средства в развитие производства и создание рабочих мест. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в бюджет Петербурга поступило 825 млрд рублей.

Фото: Piter.TV