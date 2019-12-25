Жителя Калининского района оштрафовали на 35 тыс. рублей за громкую музыку после 23 часов

Последний штраф он решил не оплачивать.

Мужчина выплатил 7 штрафов за нарушение тишины и спокойствия в ночное время. В дело пришлось вмешаться судебным приставам, сообщила пресс-служба ФССП РФ по Петербургу.

Жители дома на Гражданском проспекте неоднократно жаловались в полицию на 35-летнего мужчину. Он систематически включал громкую музыку после 23:00, пел и танцевал. Гражданина 6 раз привлекали к административной ответственности и взыскали 30 тыс. рублей, однако новый штраф он оплачивать не стал.

Так как мужчина не хотел выплачивать 5 тыс. рублей, судебные приставы удержали денежные средства с банковского счета должника.

В 2020 году в Калининском районе было возбуждено 38 аналогичных производств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист нашел труп в заброшенном ангаре на улице Станция Нева.

Фото: pixabay.com