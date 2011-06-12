Жительница Янино откусила ухо соседу во время ссоры

Хулиганка заявила, что защищала своего мужа от агрессивных соседей, которые пытались нанести ему физический вред.

В Янино выпившая девушка откусила ухо соседу, с которым она повздорила. Хулиганка напала на неприятеля со спины. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел после того, как соседи снизу без приглашения ворвались в квартиру мужчины, где он отдыхал вечером с друзьями. Агрессивная женщина напала на мужчину и откусила кусок уха, угрожая съесть его полностью.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Подробности уточняются.

Злоумышленница объяснила свое агрессивное поведение тем, что она была пьяна и пришла к соседям из-за сильного шума сверху. По словам хулиганки, она защищала мужа от соседей, которые начали поднимать руки на ее супруга.

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Фото: Piter.tv