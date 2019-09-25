Жительница Пскова подарила новорожденного женщине из Вологды, теперь обе пойдут в колонию

Появились подробности уголовного дела.

Псковский суд отправил двух женщин в колонию за незаконную передачу новорожденного ребенка.

Сообщается, что 1 декабря 2018 года 24-летняя жительница Пскова, которая не имела средств и возможностей для воспитания ребенка, выписалась с дочкой из перинатального центра. После выписки на безвозмездной основе передала 47-летней женщине из Вологды, которая мечтала долгие годы о ребенке, свою новорожденную дочь. Женщины о сделке предварительно договорились в интернете.

Оперативники МВД Пскова совместно с коллегами из Вологды изобличили женщин и арестовали. Ребенка передали в медучреждение. Сейчас состоялся суд над женщинами. Приговором Псковского суда жительница Пскова отправится в колонию общего режима на 3 года, старшая женщина на 2 года и 4 месяца.

Ранее: В Марий Эл мужчина выкрал из детсада 5-летнюю девочку, увез и изнасиловал

Фото: pixabay