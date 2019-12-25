Жительница Колпино получила условный срок за издевательства над своей несовершеннолетней дочерью на протяжении двух лет

Подсудимая не признала свою вину.

Жительница Колпино на протяжении двух лет истязала свою дочь 2004-го года рождения. Женщина избивала подростка и выгоняла на лестничную клетку. Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Татьяны Супрун.

Насильственные действия мать совершала в период с марта 2017-го года до февраля 2019-го года. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, в один из дней женщина выгнала дочь на улицу и не отвечала на звонки в домофон. Также она наносила девочке ранения ножом и говорила о том, что ненавидит ее. Суд установил, что насильственные действия петербурженка совершала намеренно из-за неприязненных отношений. Это произошло как минимум 5 раз.

Супрун вину не признала. Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино открылся новый корпус больницы № 33.

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