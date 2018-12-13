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Жительница Гатчины спасла потерявшегося утенка
Сегодня, 14:41
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KaterinaKono13

Жительница Гатчины спасла потерявшегося утенка

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Сейчас спасительница подыскивает новый дом для пернатого друга.

Сегодня, четырнадцатого мая, в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" о Гатчине, появился пост от проживающей в городе девушки. В записи она рассказала о недавно найденном утенке.

Изначально птицу отнесли в парк, чтобы познакомить его с другими утками, однако те отнеслись с к нему с агрессией. 

"Одна даже стала клевать его. Пока он от испуга от нее бежал, налетела ворона. Похоже, заклевать хотела", - написала девушка.

В результате спасенного пернатого малыша девушка временно приютила у себя дома. Сейчас она подыскивает утенку новый дом.

"Кто может забрать к себе, выкормить, пока он не подрастёт ? Я боюсь, что не справлюсь", - написано в сообщении.

Фото: https://vk.com/gtnstory

Теги: гатчина, новости гатчины, новости ленобласти, спасли утенка
Категории: Новости Ленинградской области,

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