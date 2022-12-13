Жители Комарово пожаловались на состояние сходов с железнодорожной платформы 

Пользователи социальных сетей жалуются, что коммунальные службы не занимаются уборкой снега

Жители поселка Комарово Ленинградской области жалуются на травмоопасное состояние сходов с железнодорожной платформы № 1. После обильных осадков, выпавших в Комарово, возле сходов образовались большие сугробы. По словам жителей поселка, коммунальные службы не занимаются уборкой снега с лестниц и дорожек. Усложняет ситуацию уборка дороги рядом с платформой: снег скидывают прямо на тротуары.

Покрытые льдом лестницы, заметенные тротуары и отсутствие тропинок несут серьезную опасность для здоровья жителей. Жители поселка сообщают, что они неоднократно обращались в местную коммунальную службу, писали в администрацию с просьбой разобраться в ситуации, и даже пытались получить ответ от филиала "РЖД", однако проблема так и осталась нерешенной.

Несмотря на это, жители Комарово настроены серьезно: они готовы обращаться в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

Фото: Комарово, ВКонтакте

