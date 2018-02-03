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Жители около ста домов в трех районах Петербурга остались без света из-за инцидента на ТЭЦ
Сегодня, 14:52
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smirenny

Жители около ста домов в трех районах Петербурга остались без света из-за инцидента на ТЭЦ

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Причины аварии выясняются.

В среду, 31 марта, около половины первого часа дня на Электростанции №1 Центральной ТЭЦ произошла авария, сообщили в пресс-службе ТГК. Без света остались около ста домов. 

Работники "Ленэнерго" перевели потребителей на резервные схемы (электричество вернулось в половину домов), специалисты начали ремонтные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Московском, Центральном и Адмиралтейском районах после технологического нарушения на оборудовании смежной организации.

Ранее мы писали, что жители Приморского района остались без света вечером во вторник.

Фото: pixabay

Теги: авария на тэц, отключение элекстричества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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