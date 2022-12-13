В пресс-службе "Россети Ленэнерго" заявили об аварии на сетях электроснабжения.

Жители двух районов Петербурга пожаловались на массовое отключение электричества. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на представителей "Россети Ленэнерго".

Проблемы с электричеством возникли в Приморском и Выборгском районах. Вечером 7 марта в социальных сетях поступили сообщения об отключении света. В пресс-службе компании объяснили, что это было связано с аварией на сетях электроснабжения.

Спустя некоторое время электроснабжение вернулось в некоторые дома. Некоторые горожане жаловались на то, что у них не было света еще длительное время.

Ранее мы сообщали, что плата за ЖКХ в Петербурге в марте вырастет у жильцов домов с общим прибором учета воды.

Фото: Piter.tv