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Жители двух районов Петербурга пожаловались на массовое отключение электричества
Сегодня, 10:02
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Жители двух районов Петербурга пожаловались на массовое отключение электричества

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В пресс-службе "Россети Ленэнерго" заявили об аварии на сетях электроснабжения.

Жители двух районов Петербурга пожаловались на массовое отключение электричества. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на представителей "Россети Ленэнерго".

Проблемы с электричеством возникли в Приморском и Выборгском районах. Вечером 7 марта в социальных сетях поступили сообщения об отключении света. В пресс-службе компании объяснили, что это было связано с аварией на сетях электроснабжения.

Спустя некоторое время электроснабжение вернулось в некоторые дома. Некоторые горожане жаловались на то, что у них не было света еще длительное время.

Ранее мы сообщали, что плата за ЖКХ в Петербурге в марте вырастет у жильцов домов с общим прибором учета воды.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, отключение элекстричества, приморский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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