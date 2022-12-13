Жители двух районов Петербурга пожаловались на массовое отключение электричества. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на представителей "Россети Ленэнерго".
Проблемы с электричеством возникли в Приморском и Выборгском районах. Вечером 7 марта в социальных сетях поступили сообщения об отключении света. В пресс-службе компании объяснили, что это было связано с аварией на сетях электроснабжения.
Спустя некоторое время электроснабжение вернулось в некоторые дома. Некоторые горожане жаловались на то, что у них не было света еще длительное время.
Ранее мы сообщали, что плата за ЖКХ в Петербурге в марте вырастет у жильцов домов с общим прибором учета воды.
Фото: Piter.tv
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