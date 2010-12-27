Жители деревни в Ленобалсти остались без холодной воды

Более 150 квартир в деревне Большие Поля Сланцевского района Ленинградской области остались без горячей воды. На месте работают силы МЧС и Водоканала.

В четверг, 31 августа, без холодной воды осталась жители деревни Большие Поля Сланцевского района Ленинградской области. О ситуации сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Ленобласти. Спасатели организовали работу с администрацией района. На место отправились оперативники Сланцевского пожарно-спасательного гарнизона.

Удалось установить, что в зоне ЧП оказались два дома, где проживает 450 человек. Холодная вода не поступает в квартиры 156 жильцов на верхних этажах.

Водоканал организовал подвоз питьевой и технической воды. Рядом с пострадавшими домами находятся пять наружных водоколонок, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.