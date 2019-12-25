Жители ЖК ЦДС "Московский" своими силами сделали дорожку к Среднерогатской

Петербуржцы придумали, как использовать плитку, полученную от застройщика, и сделать бюджетную дорожку.

Жители ЖК ЦДС "Московский" на Пулковском шоссе проложили дорожку через поле и железную дорогу к Среднерогатской улице. В будущем там построят дома, но петербуржцы считают, что до этого момента можно обеспечить для себя комфортный проход до остановки, магазинов и работы. Piter.tv изучил сообщения в соседском чате и узнал, как проходили работы.

Идею удалось реализовать за 3 недели. Первые предложения от активистов начали поступать 7 сентября, а 28 сентября дорожка уже была готова. На укладку дорожки потребовалось всего 2 дня.

Изначально дорожку собирались положить из плитки, которую бесплатно отдал застройщик. Нужно было оплатить только ее доставку. Некоторые жители обратили внимание на то, что делать дорогостоящую дорожку нет смысла: в будущем ее все равно уничтожат либо из-за строительства домов, либо из-за того, что она не была согласована. В итоге доставку плитки оплатили, получили ее и решили продать, а вырученные средства направить на создание дорожки из щебня. В общей сложности нужно было собрать 250 тысяч рублей. В сборе приняли участие более 100 человек, плюс сильно помогли средства от продажи.

Если бы плитку все-таки решили использовать, работы обошлись бы в сумму более 300 тысяч рублей. Это не только дорого, но и технически непросто. В итоге от этой идеи отказались и использовали щебень, геотекстиль, песок и гранитный отсев. Ожидается, что такая тропинка выдержит поток доставщиков и жителей и не рассыпется.

На данный момент дорожка готова, и многие местные жители уже отметили, что с ней стало гораздо удобнее.

Также горожане собираются обратиться к РЖД по поводу обустройства безопасного перехода через железную дорогу.

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Фото: Telegram / ЖК ЦДС Московский Чат жильцов (Глобальные проблемы нашего ЖК)