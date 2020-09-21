Жители ЖК “Кивеннапа Север” совместно с властями ищут решение своих проблем

Piter.TV побывал на месте событий и узнал мнение местных жителей по поводу проблемного ЖК.

В Первомайском поселении оказался недостроенным жилой комплекс "Кивеннапа Север". В частности, не завершено строительство домов, не работают очистные сооружения, отсутствует должное благоустройство.

Застройщик передал в собственность более 1000 домов без инфраструктуры, дорог и коммуникаций. Фактически на территории жилищного комплекса проживает около 3000 жителей.

Жизненно важный вопрос - водоснабжение и водоотведение. Вода на территории жилищного комплекса ненадлежащего качества, а водоотведение не работает. Сами сети есть, но они не переданы в "Леноблводоканал".

Еще изначально когда люди приобретали здесь жилье у застройщика, они приобретали комплексно, то есть, жилье с инфраструктурой, с дорогами, с освещением, обещаны были детские площадки. Согласно градостроительному плану, планировалось построить детские сады, отделение банка, даже церковь. К сожалению, застройщик перед жителями обязательства не выполнил и мы имеем то, что имеем. Михаил Фролов, председатель ТСЖ некоммерческой организации, основанной жителями.

В данный момент дороги и вся инфраструктура ЖК находятся в собственности компании ООО "ЛАД", которая является банкротом. Вследствие этого администрация не сможет отремонтировать дороги и починить очистные сооружения. Как отметил заместитель главы администрации МО "Выборгский район", Дмитрий Самойленко, ситуация осложняется и тем, что застройщик выставил данный участок на продажу и на вырученные деньги планирует погасить долги.

Сейчас у нас совместно с юридическим отделом принято решение для того, чтобы обратиться в суд для того, чтобы исключить из конкурсной массы сети и дороги, так как они являются социальными объектами, без них люди не смогут даже подъезжать к земельному участку. Сергей Тищенков, глава администрации МО "Первомайское СП".

9 сентября прошло первое заседание рабочей группы, в которую включены администрация Первомайского поселения, застройщики, конкурсные управляющие и ресурсоснабжающие организации. прошло заседание рабочей группы.

Жители ЖК "Кивеннапа Север" надеются, что ситуация получит логическое завершение. Однако в решение проблемы должны быть заинтересованы все стороны, а не только руководство региона, где она возникла.

