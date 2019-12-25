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Жители Васильевского островами своими силами собрали 25 мешков мусора в парке на Смоленке
Сегодня, 20:28
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Жители Васильевского островами своими силами собрали 25 мешков мусора в парке на Смоленке

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Помимо уборки мусора горожане утеплили торфом и укрыли корни яблонь.

В воскресенье, 21 ноября, стало известно, что жители Васильевского островами своими силам отчистили один квадрат Парка. Они собрали 25 мешков мусора. Об этом они рассказали в группе "Парк на Смоленке | Васильевский остров" в социальной сети "Вконтакте".

Помимо уборки мусора горожане утеплили торфом и укрыли корни яблонь. Почистили вазоны от засохших однолетников. В публикации добавили, что после "субботника" обошли всю водоохранную зону Смоленки и обнаружили очень много мусора. 

Ранее мы публиковали видео, где в ЖК "Зима-лето" канатоходец показал опасное шоу.

Фото: Вконтакте / Парк на Смоленке | Васильевский остров

Теги: жители васильевского острова, мусор, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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