Жители Сестрорецка потеряли электричество. Его забрала авария в Белоострове

Местные жители сообщили о пропаже света в редакцию Piter.TV.

Днем в субботу, 14 декабря, жители Курортного района в соцсетях рассказали о перебоях в работе электричества у себя дома. В одних квартирах оно пропало частично, в других – полностью.

В "Ленэнерго" подтвердили Piter.TV информацию об аварии. Она произошла на подстанции в Белоострове. На оборудовании смежной местной сетевой организации произошло технологическое нарушение. Похоже, что в связи с этим во втором часу дня на линии 110 кВ в "Ленэнерго" зафиксировали снижение напряжения, поступающего потребителям. Специалисты компании вывели нагрузки на другие источники в сети, а с 16:52 все потребители Курортного района должны были получать электроэнергию в полном объеме.

Фото: Новости Сестрорецка / ВКонтакте