Жители СЗФО взяли в Сбере 13 млрд рублей на индивидуальное жилищное строительство в 2023 году

Это в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам первого полугодия 2023 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) кредитов на сумму 13,2 млрд рублей. Почти половина выданного объема приходится на Санкт-Петербург – 6,4 млрд рублей, рост 5,4 раза. На втором месте – Ленобласть (2,8 млрд рублей, рост в 12 раз).

За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в СЗФО выросло в 5,5 раза. Значительно увеличился спрос в Ленобласти – в десять раз, Калининградской и Мурманской областях – почти в восемь раз.

Лидеры кредитования по проектам ИЖС – Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объема и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО ипотеки на частное жильё в текущем году.

Средний размер ипотечного кредита на ИЖС по Северо-Западу в 2023 году – 4,2 млн рублей, по Санкт-Петербургу – 5,1 млн рублей. Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растёт с февраля текущего года и уже четвертый месяц подряд достигает исторического рекорда. Кроме сезонной активности и тренда на приобретение частных домов, спрос на ИЖС стимулируют льготные программы ипотеки. Доля объёма их выдачи в таких кредитах в СЗФО достигает 99%.

Также в Сбере появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком. И теперь можно взять ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки. С условиями выдачи кредита в упрощённом порядке можно ознакомиться на сайте Домклик.

Фото: Сбер

