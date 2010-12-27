Жители России смогут отправить слова благодарности сотрудникам МЧС

Добрые слова службам МЧС России можно оставить на новом сайте.

В канун празднования Дня пожарной охраны России был запущен интерне-проект - #СпасибоМЧС, для того чтобы жители России и зарубежья смогли выразить спасателям слова благодарности. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве рассказали, что ежедневно на почту МЧС поступает множество писем от людей, которых спасатели вызволили из беды. Теперь, чтобы сказать "спасибо" службам или отдельному человеку можно зайти на сайт https://spasibo.mchs.ru. К обращению можно прикрепить фотографии и видеоматериалы.

Свою признательность за спасение близких, самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным, спасателям, диспетчерам, летчикам, сотрудникам надзорных органов и Государственной инспекции по маломерным судам, а также руководству министерства и другим специалистам. Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Письма поступают как с крупных городов, так и с небольших поселений. Теплые слова писали и жители регионов, где с приходом весны началось половодье. Спасатели организовывали для населения лодочные переправы, откачивали воду с придомовых территорий и доставляли людям продукты питания.

По задумке разработчиков интернет-проект со временем превратиться в интерактивную карту, где будут отображаться самые "горячие" точки для спасателей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Лиговском в жилом доме обрушилось межэтажное покрытие.

Фото: https://spasibo.mchs.ru/reviews