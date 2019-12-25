Отмечается, что возле парка находится Детский ортопедический институт имени Турнера, в котором находятся дети-колясочники, которые регулярно посещают парки.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что жители Пушкина требуют сохранить бесплатный вход в парки. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Он намерен направить обращение министру культуры РФ, касающееся бесплатного доступа в Екатерининский и Александровский парки Пушкина. Отмечается, что возле соответствующих парков находится Детский ортопедический институт имени Турнера. Как оказалось, ранее его пациенты регулярно посещали парки.

Местные жители выступают за возвращение "бесплатных часов" для посещения парков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылся Михайловский сад.

Фото:Piter.TV