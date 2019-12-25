Жители Петербурга чаще всего выбирают Bentley и Lamborghini на рынке люкса

Все они с пробегом.

Аналитики изучили рынок премиальных автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленобласти за 2025 год. Согласно данным сервиса, наибольшим спросом у покупателей пользовались автомобили марок Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin.

Лидером продаж стала модель Bentley Continental GT со средней стоимостью 5 150 000 рублей. В список наиболее востребованных также вошли Lamborghini Urus за 24 300 000 рублей, Rolls-Royce Ghost за 14 800 000 рублей, Lamborghini Huracan за 33 500 000 рублей и Bentley Bentayga за 20 000 000 рублей.

По итогам года спрос на люксовые автомобили с пробегом в России увеличился на 13%, при этом средняя стоимость снизилась до 26 990 000 рублей, что составляет минус 5,3%. В сервисе также зафиксированы продажи автомобилей высокой ценовой категории, включая Bugatti Chiron за 360 000 000 рублей и Lamborghini Revuelto за 99 000 000 рублей.

Фото: freepik