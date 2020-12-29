Жители Невского проспекта остались без тепла из-за прорыва на улице Дмитрия Устинова

Кипятком залило около 100 квадратных метров на улице Устинова.

Вечером в среду, 27 января, жители семи домов Невского района остались без тепла, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателей.

Сообщается, что возле дома 6/2 по улице Дмитрия Устинова прорвало трубу горячего водоснабжения диаметром 125 мм. Семь зданий (одно из которых – поликлиника) отключили от теплоснабжения. Кроме того, в зоне разлива оказались три машины. На место аварии выехали специалисты. Работы начали в половину девятого вечера. Ориентировочное время окончания ремонта – 8:25 утра завтрашнего дня.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" устранила прорывы в двух районах Петербурга раньше срока.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"