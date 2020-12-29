"Теплосеть" устранила прорывы в двух районах Петербурга раньше срока

В среду, 27 января, специалистам "Теплосети" удалось ликвидировать последствия коммунальных аварий в двух районах города с опережением сроков, сообщили в пресс-службе организации.
Аварии произошли во дворе дома №96 по Софийской улице и во дворе одного из домов по Кондратьевскому проспекту. Отмечается, что работники "Теплосети" почти на сутки раньше бригада заменила два метра ненадёжного трубопровода. Около 11 часов утра все системы отопления перевели в штатный режим. Для полного восстановления систем требуется настройка внутридомовых коммуникаций.
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Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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