"Теплосеть" устранила прорывы в двух районах Петербурга раньше срока

Аварии произошли на Софийской улице и Кондратьевском проспекте.

В среду, 27 января, специалистам "Теплосети" удалось ликвидировать последствия коммунальных аварий в двух районах города с опережением сроков, сообщили в пресс-службе организации.

Аварии произошли во дворе дома №96 по Софийской улице и во дворе одного из домов по Кондратьевскому проспекту. Отмечается, что работники "Теплосети" почти на сутки раньше бригада заменила два метра ненадёжного трубопровода. Около 11 часов утра все системы отопления перевели в штатный режим. Для полного восстановления систем требуется настройка внутридомовых коммуникаций.

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Фото:пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"