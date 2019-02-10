Жители Московского проспекта жалуются на протечку крыши

По словам местных жителей, в ответ на жалобы их "кормят завтраками".

Жители дома № 157А по Московскому проспекту жалуются на протечку крыши. По словам жильцов, устранить протечку не могут с 4 февраля.

Некоторым жителям приходится совсем нелегко и приходится придумывать необычные решения. Один из наших читателей рассказал, что с помощью шланга и большой бутылки из-под кулера сливает воду из подвесного потолка. Накануне мужчина слил 60 литров воды только за полдня.

На кадрах местный житель рассказывает, что подобной проблемой на этаже страдают еще пять комнат, а аварийные службы только "кормят завтраками".

Видео: Piter.tv