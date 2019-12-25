Жители Металлостроя остались без тепла и света

Электроэнергии нет уже не менее 40 минут.

Вечером 18-го декабря у жителей поселка Металлострой Колпинского района отключили электричество и отопление. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях в 17-м часу. В некоторых домах свет пропал лишь частично. Также работают светофоры, а где-то еще и лифт.

Без электричества остались некоторые дома на улице Богайчука и Полевой.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" Piter.TV подтвердили, что заявка действительно поступала. Причины произошедшего на данный момент выясняются.

Местные жители утверждают, что в управляющей компании ("Рыбацкое-Стройсервис") причин блэкаута тоже не знают.

Фото: vk.com/vechmet