Жители Ленобласти смогут пожаловаться на работу чиновников по телефону

При звонке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявителю будет направлен ответ по итогам рассмотрения сообщения.

Ленинградцы могут пожаловаться на работу чиновников по телефону 8-800-250-47-04. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Телефонная линия обеспечивает круглосуточный прием обращений от граждан и юридических лиц. Принимаются и рассматриваются сообщения о готовящихся, совершаемых либо совершенных в администрации Ленинградской области, аппаратах мировых судей Ленинградской области, органах местного самоуправления муниципальных образований региона, государственных учреждениях и государственных предприятиях области правонарушениях коррупционной направленности. Кроме того, можно рассказать о конфликте интересов и фактах несоблюдения в этих структурах запретов и ограничений, связанных с гражданской и муниципальной службой.



При звонке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявителю будет направлен ответ по итогам рассмотрения сообщения.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО