Жители Ленобласти приняли участие в "Цифровых забегах"

В финале забега в небо поднялись воздушные змеи с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, которые стали олицетворением скорого перехода на «цифру».

Акция прошла под лозунгом "Все будет чётко" и была посвящена полной готовности региона к переходу на цифровое эфирное телевещание.

"Цифровые забеги" сегодня прошли в Ленинградской области и еще 20 регионах России, относящихся к четвертой, финальной волне отключения аналогового вещания федеральных телеканалов.

Волонтеры цифрового ТВ, жители и гости Гатчины собрались в Приоратском парке, чтобы принять участие в зрелищном забеге. Около сотни участников пробежали дистанцию в 5040 метров: именно столько телебашен входят в сеть цифрового эфирного вещания.

В финале забега в небо поднялись воздушные змеи с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, которые стали олицетворением скорого перехода на "цифру".

Завершена федеральная целевая программа по развитию цифрового телевещания. С 14 октября жители Ленинградской области могут смотреть двадцать цифровых телевизионных каналов в отличном качестве. Готовность Ленинградской области к этому событию высокая, цифровой сигнал доступен 99,4% жителей региона. Остальные могут подключиться на выгодных условиях через спутник.

Источник: пресс-служба ЛО