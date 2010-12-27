В драматическом театре "На Литейном" жители Ленобласти начали праздновать День народного единства. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Значение праздника тесно переплетено с ключевыми страницами российской истории, с непростыми испытаниями, в которых дух нашего единства не раз доказывал свою внутреннюю силу и решающую роль. Пусть пример наших предков и ваше стремление укреплять благосостояние России будут мощным двигателем добрых начинаний, важных для нашего Отечества и всех земляков,
- выступил с речью Сергей Перминов, губернатор по внутренней политике.
Гости насладились концертно-театральной программой. После этого 20 общественных деятелей и работники бюджетной сферы были награждены дипломами областного губернатора "За большой личный вклад в укрепление народного единства в Ленобласти". В завершение участники мероприятия посмотрела спектакль "У меня есть сердце".
Ранее Piter.TV сообщил, что дорожники поделились планами работ на трассе "Магистральная" в Ленобласти. Пожилания от местных жителей ежедневно поступают в Управление дорог. Все требования областных граждан учитываются при планировании работ на трассе. Зачастую люди хотят, чтобы водители большегрузов соблюдали скоростной режим.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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