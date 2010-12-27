Жители Ленобласти начали чаще пользоваться порталом "Народная экспертиза"

С начала года получено в 1,5 раза больше обращений, чем за весь 2018 год.

С начала года получено в 1,5 раза больше обращений, чем за весь 2018 год.

Портал "Народная экспертиза" продолжает набирать популярность для обращений жителей по текущим вопросам, каждый из которых получает ответ от лица соответствующих ведомств.

Так, если за период 2018 года поступило 658 обращений, то за 9 месяцев нынешнего года показатель уже составил 1071 заявление, свидетельствуют данные Общественной палаты Ленинградской области, под контроль которой портал был передан в прошлом году, согласно решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

"Рост числа обращений ясно указывает на действенность "Народной экспертизы", потому что качество работы портала тщательно отслеживается. Это касается и сроков отклика, и содержательного наполнения реакции на сигналы, поступающие от жителей", – отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

Источник: пресс-служба ЛО