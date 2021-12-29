Жители Кудрово напуганы поведением неизвестных молодых людей, которые ломают в доме ручки и двери

Мужчины орудуют ломиком и дрелью.

Жители Кудрово пожаловались на дебоширов, которые ломают в доме № 1 по Областной улице покрытия потолков, ручки дверей и оконные решетки. Об этом сообщили в telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора поста, в одном из подъездов молодые люди орудовали ломиком и дрелью. Житель дома возмущен, что мужчины сломали ограждение переходного балкона. Горожанин признался, что переживает за детей, которые могут встретить в парадной незнакомцев с девиантным поведением. Подписчики предположили, что "гостями" дома стали закладчики.

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Фото, видео: Telegram/ Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург