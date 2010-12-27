Жителей Выборгского района предупредили о сезоне миграции лосей

Автолюбителям из Выборга и соседних населенных пунктов напомнили об опасности столкновения с диким животным на дорогах района.

Администрация Выборгского района предупреждает: в Ленинградской области началась миграция диких лосей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МО "Выборгский район". Водителей, проживающих в Выборге и соседних населенных пунктах, просят быть особенно внимательными во время междугородних поездок. Ведь именно столкновения с лосями чаще всего заканчиваются смертельными случаями для автолюбителей.

По статистике, максимальное количество смертельных случаев при ДТП с животными приходится на столкновения с лосями. Автомобилистам необходимо быть более внимательными (особенно в темное время суток), соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. Сообщение Администрации Выборгского района

Май и начало лета - самое опасное время для диких зверей. Это начало сезона, когда лосихи уже родили малышей, и начинают "выгуливать" их. Кроме того, после голодной зимы лесные жители особенно активно ищут корм. Они могут переходить автомобильные дороги, не замечая транспортные средства, и даже бросаться под колеса водителям.

Напомним печальную статистику: за прошлый год произошло 161 ДТП с наездом на крупных лесных животных. Из них более 90% - именно дорожно-транспортные происшествия с участием лосей. Эксперты отмечают, что большинство случаев фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, самые опасные часы - с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00.