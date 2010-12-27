Жителей Пушкина напугал фазан

На днях жителей Пушкина напугала нетипичная для этих мест птица - фазан. В руки она не дается, зато можно сфотографировать, что и сделали петербуржцы.
Фазана заметили возле 511-й школы 17 марта. Очевидцы посетовали, что птица их напугала и призвали водителей быть внимательнее.
"Уважаемые соседи!!!! По Славянке возле школы 511 бегает фозан. Водители будьте бдительны эта дикая курица напугала до безобразия" - пишет автор поста в группе "Подслушано | Славянка" "ВКонтакте".
На следующий день пернатого заметили в Детскосельском, затем и на Колпинском шоссе. Не смогли поймать птицу даже сотрудники МЧС.
После этого птицу видели в районе Саперной улицы, потом у магазина в районе София.
Жители города предполагают, что фазан мог сбежать с птицефермы. Известно, что в дикой природе эти птицы из отряда курообразных севернее Предкавказья не водятся.
Фото: ВКонтакте/Пушкин | Царское Село
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