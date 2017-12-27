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Новости Картина дня
Вчера, 17:40
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nadiputintseva
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Не поваляешь - не поешь: петербуржцы возмущены халатностью сотрудников "Карусели"

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Женщина уронила на пол хлеб, а потом поставила его на витрину.

Петербуржцы устроили большой скандал после того, как в сети появился ролик, на котором сотрудника крупной сети гипермаркетов "Карусель" нарушила за минуту сразу несколько санитарных норм.

Работница магазина в белом халатике и козырьке расфасовывает хлебобулочные изделия вручную. Автора видео возмутил тот факт, что делает она это без перчаток. Однако это был не предел халатности женщины. Один хлебец неожиданно упал на пол. Сотрудница с невозмутимым видом подняла его и бросила в общую корзину, а потом упаковала и выставила на витрину.

Дошло ли видео до администрации магазина  - не известно. 

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Теги: карусель , нарушение санитарных норм , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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