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Жителей Петербурга приглашают на фестиваль "Чайковский.spb.ru"
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Жителей Петербурга приглашают на фестиваль "Чайковский.spb.ru"

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Жители города смогут послушать джазовую музыку и современные композиции. Услышат они и шедевры классики.

В Петербурге стартовал музыкальный фестиваль "Чайковский.spb.ru". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Жители города смогут послушать джазовую музыку и современные композиции. Услышат они и шедевры классики. Для горожан подготовили выставки и конкурсы.

Цель проекта – просветительство и воспитание патриотических чувств у молодого поколения. По мнению организаторов, во время посещения фестиваля гости узнают много нового о творчестве Чайковского. 

Ранее на Piter.tv: на 89-году жизни скончалась певица Галина Писаренко.

Фото: Pxhere

Теги: джаз, искусство, композитор, культура, музыка, фестиваль чайковский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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