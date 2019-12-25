Жителей Петербурга приглашают на фестиваль "Чайковский.spb.ru"

Жители города смогут послушать джазовую музыку и современные композиции. Услышат они и шедевры классики.

В Петербурге стартовал музыкальный фестиваль "Чайковский.spb.ru". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Жители города смогут послушать джазовую музыку и современные композиции. Услышат они и шедевры классики. Для горожан подготовили выставки и конкурсы.



Цель проекта – просветительство и воспитание патриотических чувств у молодого поколения. По мнению организаторов, во время посещения фестиваля гости узнают много нового о творчестве Чайковского.



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