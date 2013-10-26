Жители Петербурга негативно относятся к употреблению феминитивов

9% опрошенных признались, что даже не в курсе, что такое феминитивы.

В понедельник, 8 ноября, сервис hh.ru поделился данными опроса петербуржцев, согласно которым более трети респондентов категорически против использования феминитивов.

Между тем, 28% относятся положительно, около 55% респондентов не против употребления слов, которые приобрели женский род, в разговорной речи, 29% согласны мириться с появлением таких слов в художественной литературе, а в СМИ феминитивы готовы видеть только 24% опрошенных.

Категорически против 32% опрошенных. Интересно, что женщины относятся к феминитивам лояльнее мужчин (30% против 15%), а 9% респондентов признались, что не знают, что это такое.

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