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Жителей Ленобласти ожидают грозы в пятницу
Вчера, 23:33
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KaterinaKono13

Жителей Ленобласти ожидают грозы в пятницу

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В пятницу, 6 сентября, на территории Ленобласти местами ожидаются грозы и усиление ветра. На побережье скорость порывов достигнет 14 метров в секунду.

В 47-м регионе будет небезопасно находиться в прибрежных районах, сообщили "Форпосту" в областном МЧС.

В пятницу, 6 сентября, на территории Ленобласти местами ожидаются грозы и усиление ветра. На побережье скорость порывов достигнет 14 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На западе региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до + 9 градусов, днём столбик термометра поднимется до +21
градуса.

Атмосферное давление в ночные часы пойдёт вверх, в светлое время суток – стабилизируется.

Источник: "Форпост"

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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