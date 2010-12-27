Жителей Ленобласти ожидают грозы в пятницу

В пятницу, 6 сентября, на территории Ленобласти местами ожидаются грозы и усиление ветра. На побережье скорость порывов достигнет 14 метров в секунду.

В 47-м регионе будет небезопасно находиться в прибрежных районах, сообщили "Форпосту" в областном МЧС.

В пятницу, 6 сентября, на территории Ленобласти местами ожидаются грозы и усиление ветра. На побережье скорость порывов достигнет 14 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На западе региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до + 9 градусов, днём столбик термометра поднимется до +21

градуса.

Атмосферное давление в ночные часы пойдёт вверх, в светлое время суток – стабилизируется.

Источник: "Форпост"