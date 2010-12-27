Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Садись, два: жителей Кургана возмутили ошибки на плакатах ко Дню Победы
Сегодня, 10:10
0
Alena_Zinovieva
193

Садись, два: жителей Кургана возмутили ошибки на плакатах ко Дню Победы

0
 
 

Фотографии баннеров с орфографическими ошибками попали в интернет.

Жители Кургана возмущены безграмотностью людей, которые делали плакаты ко Дню Победы. На баннерах, вывешенных в городе к 9 мая, бросается в глаза несколько грубых орфографических ошибок. Фотографии с позором курганских властей попали в социальные сети.

На фото четко видны ошибки, например, "Оборонна Севостополя" или "Защитники Бресткой крепости". Кургановцы сообщили, что это не фотошоп. Городские власти заявили, что плакаты безвозмездно изготовило рекламное агентство "Контур". В настоящее время баннеры демонтируют.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Курган"

Теги: 9 мая , день победы , курган , новости россии , орфографические ошибки на плакатах ко дню победы , ошибки на плакатах к 9 мая , фото
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5