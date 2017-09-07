Туристка из Санкт-Петербурга утонула в Абхазии во время шторма

Женщина в Сухуми приехала на отдых со своей дочерью

Сегодня днем, 7 сентября, из Абхазии поступили печальные известия - в море утонула жительница Санкт- Петербурга.

Сигнал о трагедии в местные спасательные службы поступил около 9 утра по местному времени. Женщина, несмотря на 3х бальный шторм, зашла в море для купания, и ее унесло волнами. Спасатели на катере обыскали прибрежные районы, и нашли тело женщины в районе бывшего бетонного завода.

Личность погибшей установлена - это Ирина Геннадьевна Марченко 1966 года рождения. В Абхазии она отдыхала вместе со своей дочерью.

Видео: YouTube/Александр Кравченко