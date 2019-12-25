Рядовой из Ленобласти погиб на Купянском направлении при выполнении задания.

В Ленинградской области подтвердили гибель Артема Рудяшко, уроженца деревни Вартемяги, который участвовал в специальной военной операции и погиб при выполнении боевого задания.

Артем Рудяшко родился 24 февраля 1992 года в многодетной семье. Он окончил девять классов местной школы, затем получил образование в Автодорожном колледже Петербурга. Срочную службу проходил в Каменке, где служил в автороте, после чего по контракту служил в танковых войсках в Сертолово.

Завершив военную службу, Рудяшко работал сантехником в Лупполово. В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали, после чего он на протяжении трёх лет находился на передовой и выполнял задачи в составе подразделения, имея звание рядового.

По официальной информации, Артем Рудяшко погиб 22 ноября 2025 года на Купянском направлении во время выполнения боевого задания.

О времени и месте прощания с военнослужащим представители поселения сообщат позднее.

Ранее Росавиация заявила о готовности к открытию всех временно закрытых аэропортов РФ.

Фото: freepik (rawpixel.com)