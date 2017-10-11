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Вчера, 22:40
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В Сосновом бору агрессивный мужчина ударил оппонента кирпичом по голове

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Накануне в Сосновом Бору был задержан 25-летний гражданин, подозреваемый в нападении на прохожего с кирпичом.

Как сообщает 47news, в Сосновом Бору задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с кирпичом.

Инцидент произошел 10 октября около трех часов ночи у дома 33 по Ленинградской улице в Сосновом Бору.

Тридцатилетнего мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

В нанесении тяжких повреждений подозревается 25-летний гражданин, который, по предварительным данным, в ходе ссоры ударил мужчину кирпичом по голове.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 

Теги: новости ленобалсти , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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