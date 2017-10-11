В Сосновом бору агрессивный мужчина ударил оппонента кирпичом по голове

Накануне в Сосновом Бору был задержан 25-летний гражданин, подозреваемый в нападении на прохожего с кирпичом.

Как сообщает 47news, в Сосновом Бору задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с кирпичом.



Инцидент произошел 10 октября около трех часов ночи у дома 33 по Ленинградской улице в Сосновом Бору.



Тридцатилетнего мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.



В нанесении тяжких повреждений подозревается 25-летний гражданин, который, по предварительным данным, в ходе ссоры ударил мужчину кирпичом по голове.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.