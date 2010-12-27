В Сосновом Бору около тысячи человек остались без света

В ряде домов Соснового Бора выключилось электричество. Без света остались примерно 1000 человек.

В ряде домов Соснового Бора выключилось электричество. Об этом пишет "47news".



По данным пресс-службы ЛОЭСК, аварийное отключение оставило без света примерно 1000 жителей.



Свет выключили в 17:30. Сейчас проводятся работы по устранению технологического нарушения.