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В Сосновом Бору около тысячи человек остались без света
Сегодня, 19:26
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TretyakovaS
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В Сосновом Бору около тысячи человек остались без света

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В ряде домов Соснового Бора выключилось электричество. Без света остались примерно 1000 человек.

В ряде домов Соснового Бора выключилось электричество. Об этом пишет "47news".

По данным пресс-службы ЛОЭСК, аварийное отключение оставило без света примерно 1000 жителей.

Свет выключили в 17:30. Сейчас проводятся работы по устранению технологического нарушения.  

Теги: новости ленобалсти , происшествия
Категории: Новости СПб

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