Житель Севастополя задержан за совершение с 2015 года половых преступлений против школьниц

Следователи изъяли у мужчины порнографические материалы.

Главное следственное управление по Крыму предъявило обвинение мужчине, который подозревается в совершении развязных действий в отношении несовершеннолетних лиц. Речь идет о ведении уголовного дела по части 3 статьи 135 УК РФ. В Ленинском районе российского региона заметили, что 31-летний житель Севастополя с 2015 года в социальных сетях и Интернете разыскивал девочек для знакомства. Безработный мужчина переписывался с детьми, входил в доверие к ним, после чего присылал непристойные фотографии. При этом злоумышленник склонял своих собеседниц к аналогичным действиям. Оперативники изъяли у задержанного электронные носители информации, в которых содержатся материалы порнографического характера. Эти материалы подтверждают противоправную деятельность жителя полуострова.

Противозаконная деятельность пресечена до того, как данные факты стали известны родителям подростков. Задержание подозреваемого проводилось при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. пресс-служа СК РФ по региону

Потерпевшими в расследовании признаны школьницы из Севастополя и Челябинска. Устанавливаются возможные другие криминальные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в присвоении 26,5 млн рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России