Житель Приморского района создает во дворе скульптуры из снега

Петербуржец создает во дворе дома на Ланском шоссе снежные скульптуры в человеческий рост.

В Приморском районе местный житель Владимир Кузьмин создает из снега и льда скульптуры. Мастер оставляет ледяные шедевры во дворе собственного дома. Около здания под номером 3 корпус 2 на Ланском шоссе регулярно выставляются творения умельца. Петербуржцы радуются, что среди соседей появился подобный “архитектор”. Сейчас на территории красуется Петропавловский собор высотой в человеческий рост.

Создатель художественного объекта рассказал, что на работу ему потребовалось около недели. Он занимался делом по 5-6 часов ежедневно. Основной профессией мужчины является развозка, а искусству он никогда не обучался. Подобным “строительством” жилец увлекается уже восемь лет.

Творческий путь начался в 2010 году. Тогда мастер создал крепость с мостами, рвами и башнями. Среди культурных объектов, заинтересовавших в разные году скульптура, становились Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Ласточкино гнездо. Яйцо Фаберже. Петербуржец расстраивается, что во дворе осталось мало места для шедевров из снега - пространство закрыли припаркованные автомобили.

Фото: http://gov.spb.ru

