Житель Лондона получал штрафы ГИБДД за кемеровчанина

Хитрый житель Кемерова придумал способ переводить свои штрафы на жителя Лондона.

26-летнему гражданину Великобритании пришлось обратиться в российское ГИБДД. Он сообщил управлению, что уже некоторое время получает штрафы за нарушения правил дорожного движения в Кемерове. При этом, он постоянно проживает в Лондоне.

Полиция занялась расследованием и установила личность настоящего нарушителя. Они остановили водителя Ниссана Либерти, у которого оказались поддельные права. Признаки подделки документов были налицо. Фотография в правах была вклеена под чужими данными, а также цвет бумаги, шрифт и печать разительно отличалась от оригинальных стандартов. Как выяснилось позднее, 33-летний правонарушитель оказался лишен прав за езду в пьяном виде.

Полиция составила административный протокол за управление транспортом без надлежащих прав,а также уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных документов.

Фото: Pixabay/com