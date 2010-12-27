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Житель Лондона получал штрафы ГИБДД за кемеровчанина
Сегодня, 15:27
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lesjasap
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Житель Лондона получал штрафы ГИБДД за кемеровчанина

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Хитрый житель Кемерова придумал способ переводить свои штрафы на жителя Лондона.

26-летнему гражданину Великобритании пришлось обратиться в российское ГИБДД. Он сообщил управлению, что уже некоторое время получает штрафы за нарушения правил дорожного движения в Кемерове. При этом, он постоянно проживает в Лондоне.
 
Полиция занялась расследованием и установила личность настоящего нарушителя. Они остановили водителя Ниссана Либерти, у которого оказались поддельные права. Признаки подделки документов были налицо. Фотография в правах была вклеена под чужими данными, а также цвет бумаги, шрифт и печать разительно отличалась от оригинальных стандартов. Как выяснилось позднее, 33-летний правонарушитель оказался лишен прав за езду в пьяном виде. 
 
Полиция составила административный протокол за управление транспортом без надлежащих прав,а также уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных документов. 
 
Фото: Pixabay/com
Теги: кемерово , лондон , подделка документов
Категории: Мировые новости

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