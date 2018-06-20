Житель Ленобласти получил пулю в спину за избиение своей сестры

В минувший вторник, 9 апреля, в правоохранительные органы города Луги позвонил местный житель с сообщением о том, что ему в спину выстрелил незнакомец из пневматического оружия. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".
После выстрелов раненый мужчина смог убежать и спрятаться около расположенного неподалеку детского сада номер пятнадцать.
Следователи установили, что до этого обстоятельства заявитель избил свою сестру, а та, в свою очередь, пожаловалась знакомому, который решил разобраться с ее братом. В итоге, мужчина встретился с заявителем, но тот начал убегать. Мужчина выстрелил ему в спину из травматического оружия.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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