Житель Ленобласти получил пулю в спину за избиение своей сестры

Защитить честь девушки вызвался ее молодой человек, решивший наказать нерадивого брата пулей из травматического пистолета.

В минувший вторник, 9 апреля, в правоохранительные органы города Луги позвонил местный житель с сообщением о том, что ему в спину выстрелил незнакомец из пневматического оружия. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

После выстрелов раненый мужчина смог убежать и спрятаться около расположенного неподалеку детского сада номер пятнадцать.

Следователи установили, что до этого обстоятельства заявитель избил свою сестру, а та, в свою очередь, пожаловалась знакомому, который решил разобраться с ее братом. В итоге, мужчина встретился с заявителем, но тот начал убегать. Мужчина выстрелил ему в спину из травматического оружия.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"