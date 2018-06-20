За убийство приятеля в Луге пожилой мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет

В результате ссоры с соседом пенсионер нанес ему не менее четырех ударов в область живота. Потерпевший скончался на месте.

В Ленобласти состоялось слушание по делу 66-летнего жителя Луги, убившего своего соседа. Мужчина признан виновным в содеянном преступлении. Об этом сообщает сетевое издание "ЛЕНОБЛИНФОРМ".

Пожилой подсудимый вместе с соседом решил отметить первый день осени совместным распитием алкогольных напитков. И как часто бывает, алкоголь плохо повлиял на дружеские отношения двух мужчин.

Сосед 41-ого года произнес пару оскорбительных фраз касательно подсудимого, после чего тот схватился за нож и ударил обидчика не менее четырех раз в область живота. Потерпевший скончался на месте.

Пожилой мужчина полностью признал свою вину. Преступники назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима.

Источник: сетевое издание "ЛЕНОБЛИНФОРМ"