Житель Ленобласти отдал Lexus и 5 млн неустойки бывшей жене за долги по алиментам

После применения судебными приставами комплекса мер принудительного исполнения мужчина погасил долг.

В пятницу, 14 января, стало известно, что житель Ленобласти лишился в общей сложности 10 млн за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по 47-му региону.

Мужчина должен был платить 1/6 от всех видов дохода алиментов на маленькую дочь, однако за несколько лет он ни разу этого не сделал. Он знал, что на нем производство, и выплачивать долги не торопился.

В результате приставы перевели деньги с его счетов бывшей супруге. Кроме этого, был наложен запрет на совершение регистрационных действий с транспортным средством — Lexus GX 460 2016 года. На сегодняшний день его цена на рынке составляет порядка 4 млн рублей.

Бывшая жена обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку за просрочку по алиментам, где сумма достигла 5 млн рублей. После применения судебными приставами комплекса мер принудительного исполнения мужчина погасил долг.

Ранее совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов. Правки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях РФ

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