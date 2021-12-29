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Житель Ленобласти отдал Lexus и 5 млн неустойки бывшей жене за долги по алиментам
Сегодня, 22:52
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Житель Ленобласти отдал Lexus и 5 млн неустойки бывшей жене за долги по алиментам

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После применения судебными приставами комплекса мер принудительного исполнения мужчина погасил долг.

В пятницу, 14 января, стало известно, что житель Ленобласти лишился в общей сложности 10 млн за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по 47-му региону.

Мужчина должен был платить 1/6 от всех видов дохода алиментов на маленькую дочь, однако за несколько лет он ни разу этого не сделал. Он знал, что на нем производство, и выплачивать долги не торопился. 

В результате приставы перевели деньги с его счетов бывшей супруге. Кроме этого, был наложен запрет на совершение регистрационных действий с транспортным средством — Lexus GX 460 2016 года. На сегодняшний день его цена на рынке составляет порядка 4 млн рублей. 

Бывшая жена обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку за просрочку по алиментам, где сумма достигла 5 млн рублей. После применения судебными приставами комплекса мер принудительного исполнения мужчина погасил долг.

Ранее совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов. Правки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях РФ

Фото: pexels

Теги: алименты, лексус, неустойка, экс супруг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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