Житель Екатеринбурга стал лучшим шефом России

Владелец сети кофеен в Екатеринбурге Георгий Матвеев стал лучшим шеф-поваром России и победителем пятого сезона телевизионного проекта "Адская кухня". Финальный выпуск кулинарного шоу показал телеканал "Пятница".
Съемки проекта шли четыре месяца. За статус лучшего шефа боролись 22 повара. В финал телешоу Константина Ивлева попали два повара – Георгий Матвеев и Дарья Марьина (повар из Челябинска). Шеф Ивлев решил отдать сертификат на один миллион рублей екатеринбуржцу.
Ты большой молодец. Надеюсь, что это будет не последняя награда в твоей кулинарной жизни.
Константин Ивлев, ведущий кулинарного шоу "Адская кухня"
Ивлев высоко оценил кулинарные техники Георгия Матвеева и стиль приготовления блюд. В течение сезона он показывал положительные результаты и пытался удивить телезрителей и шефа.
Ранее мы сообщили, что участники пресс-конференции Путина в Манеже прошли дезинфекцию серебром.
Видео: YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все