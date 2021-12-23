Житель Екатеринбурга стал лучшим шефом России

Съемки проекта шли четыре месяца. За статус лучшего шефа боролись 22 повара.

Владелец сети кофеен в Екатеринбурге Георгий Матвеев стал лучшим шеф-поваром России и победителем пятого сезона телевизионного проекта "Адская кухня". Финальный выпуск кулинарного шоу показал телеканал "Пятница".

Съемки проекта шли четыре месяца. За статус лучшего шефа боролись 22 повара. В финал телешоу Константина Ивлева попали два повара – Георгий Матвеев и Дарья Марьина (повар из Челябинска). Шеф Ивлев решил отдать сертификат на один миллион рублей екатеринбуржцу.

Ты большой молодец. Надеюсь, что это будет не последняя награда в твоей кулинарной жизни. Константин Ивлев, ведущий кулинарного шоу "Адская кухня"

Ивлев высоко оценил кулинарные техники Георгия Матвеева и стиль приготовления блюд. В течение сезона он показывал положительные результаты и пытался удивить телезрителей и шефа.

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Видео: YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА